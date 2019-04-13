Вполне разумно не связываться с тем, кто и бес вас уже зол. При виде безумного человека рядом с собой, должен сыграть инстинкт самосохранения, чтобы еще больше не спровоцировать и не разозлить своего оппонента. Условно говоря, у некоторых людей есть специальные «кнопки», нажимать которые не стоит. Это нежелательно в минуты их повышенной агрессии и злобы.

Каждый из представителей зодиакального круга выражает свой гнев по-разному. Далее вы узнаете, с какими знаками вам не стоит связываться.

Телец

Упрямство и нежелание идти на компромиссы просто зашкаливает. Злой Телец не обращает внимание на сказанные слова. Ему необходимо некоторое время, чтобы остыть и привести себя в чувства. Чувство злости делает Тельца очень громким и мало терпеливым.

Лев

Лев явно доминирует, несмотря на всю драматичность ситуации. Он зол и при этом твердо уверен в своей правоте. В спорной для себя ситуации Лев не отступит назад, он прибегнет к оскорблениям. Тому виной его неспособность пойти на извинения.

Скорпион

Скорпионы настойчивы в своей правоте. Они способны надолго держать в себе обиду. Пассивная агрессия и попытки глупых нареканий в адрес своего оппонента тому подтверждение. В состоянии сильной раздраженности Скорпионы злы и противны.

Стрелец

Стрельцам не свойственно вести себя в грубой форме. Однако чувство сильного гнева заставляет говорить все что угодно. Стихия огня способна воспламенить Стрельца. В этом состоянии он способен даже наброситься на своего обидчика. При этом высказывания Стрельца носят открыто разъяренный характер. Когда злость стихает, Стрелец, как правило, приносит свои извинения.

Козерог

Для Козерога характерна сдержанность и ответственность. Нельзя говорить о полном отсутствии эмоциональных всплесков. Однако гнев Козерога все больше напоминает некую снисходительность в желании обвинить своего обидчика.