Политика ОНЛАЙН Сегодня Петр Порошенко и Владимир Зеленский проводят дебаты на Олимпийском

2019-04-19 14:16 45

Нынешние дебаты победителей первого тура президентских выборов пройдут в два этапа. Первая очная публичная встреча Порошенко и Зеленского состоится в центре Киева на стадионе "Олимпийский" в 19:00. Перед этим на главной футбольной арене страны проходят концерты в поддержку кандидатов. Теледебаты на "Суспильном" назначены на 21:00, однако вопрос из проведения окончательно еще не решен.

Сегодня, 19 апреля, в последний день, когда украинским законом разрешена предвыборная агитация, кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский проводят дебаты.

Ожидается, что пройдут они "в два тура" - первая часть состоится на НСК "Олимпийский", вторая - в студии "Суспильного". Первая очная публичная встреча кандидатов состоится на НСК "Олимпийский" в 19:00. Дебаты на "Суспильном" назначены на 21:00.

Напомним, проведение предвыборных дебатов предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

Официальные дебаты должны проходить в студии общественного вещателя в строго указанное время. Проведение и организация дебатов на "Суспильном" будет стоит бюджету около 6 млн грн. Дебаты на "Олимпийском" должны быть оплачены из предвыборных фондов кандидатов как форма предвыборной агитации. Точная сумма не называется, но в штабе Владимира Зеленского озвучивали примерную сумму - также около 6 млн грн.

Активно тема дебатов начала обсуждаться 3 апреля, когда Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Он заявил, что "дает на размышления 24 часа".

Порошенко ответил и заявил, что закон предполагает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать и на стадионе. С того дня кандидаты долго договаривались о встрече лицом к лицу. Петр Порошенко настаивал на дебатах на "Олимпийском" 14 апреля, однако Владимир Зеленский не принял этого приглашения, и Петр Порошенко провел небольшую импровизированную пресс-конференцию и предвыборный митинг.

Вчера штабы Порошенко и зеленского наконец договорились по шести ключевым позициям и не договорились по четырем.

"1. Трибуны делят не вдоль, а поперек.

2. Символику партий не используют.

3. Артистов с песнями запускают по очереди.

4. Билеты делят пополам и распространяют каждый свои.

5. Время начала концертов: 16:00.

6. Время начала "дебатов": 19:00.