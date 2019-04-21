Украина ВСУ устроили боевикам на Донбассе сутки смерти: названы крупные потери

2019-04-21 13:30 444

 

За сутки субботы, 20 апреля, в зоне действия Операции Объединенных сил были ликвидированы четверо боевиков незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции украинских подразделений: дважды из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь; из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Опытное; дважды с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Пески; дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из минометов калибра 120 мм обстрелял позиции Объединенных сил у хутора Вольный.

По данным разведки, четверо оккупантов были уничтожены, еще шесть – ранены.

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ВСУ устроили боевикам на Донбассе сутки смерти: названы крупные потери 2019-04-21 13:30 444

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