Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие полномочия получил Зеленский после инаугурации

2019-05-20 12:43 168

После изменения Конституции в 2014 году многие рычаги влияния от главы государства перешли Раде и Кабмину. Тем не менее, перечень полномочий президента Украины достаточно длинный. Некоторые функции он может выполнять единолично, другие - во взаимодействии с парламентом или правительством. В частности, лидер страны:

  • представляет страну в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины;
  • принимает решения о признании иностранных государств;
  • назначает и освобождает глав дипломатических представительств Украины в других государствах и при международных организациях;
  • принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств;
  • назначает всеукраинский референдум относительно изменений Конституции Украины в соответствии со ст. 156 этой Конституции или провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе;
  • назначает внеочередные выборы в Верховную Раду в сроки, установленные Конституцией;
  • прекращает полномочия Верховной Рады в случаях, предусмотренных Конституцией;
  • вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде представление о назначении парламентом премьер-министра в срок не позднее чем на пятнадцатый день после получения такого предложения;
  • вносит в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел;
  • назначает на должность и увольняет с должности по согласию парламента генерального прокурора;
  • назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Совета Национального банка;
  • назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
  • вносит в парламент представление о назначении на должность и увольнении с должности председателя Службы безопасности;
  • приостанавливает действие актов правительства по мотивам несоответствия Конституции с одновременным обращением в Конституционный суд относительно их конституционности;
  • отменяет акты Совета министров Автономной Республики Крым;
  • назначает на должности и освобождает с должностей высшее командование ВСУ, других военных формирований;
  • осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства;
  • возглавляет Совет национальной безопасности и обороны;
  • вносит в парламент представление об объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины принимает решение об использовании ВСУ и других образованных соответственно законам Украины военных формирований;
  • принимает соответственно закону решение об общей или частичной мобилизации и введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в случае угрозы нападения, опасности государственной независимости;
  • принимает в случае необходимости решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет в случае необходимости отдельные местности зонами чрезвычайной экологической ситуации - с последующим утверждением этих решений парламентом;
  • назначает на должности треть состава Конституционного суда;
  • присваивает высшие воинские звания, высшие дипломатические ранги и иные высшие специальные звания и классные чины;
  • награждает государственными наградами;
  • устанавливает президентские отличия и награждает ими;
  • принимает решение о принятии в гражданство Украины и прекращении такого гражданства, о предоставлении приюта в Украине;
  • осуществляет помилование;
  • создает в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете, для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы;
  • подписывает законы, принятые Верховной Радой;
  • имеет право вето относительно принятых парламентом законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение.

 Президент Украины не может передавать свои полномочия другим лицам или органам.

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