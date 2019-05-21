Политика Президент Владимир Зеленский подписал первый указ - №300/2019

2019-05-21 08:10 195

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Указ №300/2019 был обнародован на сайте главы государства.

ПЕРВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ЭМОЦИИ И ОБВИНЕНИЯ

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", − говорится в документе.

Напомним, вчера, 20 мая Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.

КАКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛУЧИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ