Президент Владимир Зеленский подписал первый указ - №300/2019

Президент Украины Владимир Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Указ №300/2019 был обнародован на сайте главы государства.
ПЕРВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ЭМОЦИИ И ОБВИНЕНИЯ
"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", − говорится в документе.
Напомним, вчера, 20 мая Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.