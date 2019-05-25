Мир Пейте пиво, не ешьте суши: Супрун дала важные советы о витамине В1

2019-05-25 14:00 45

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, почему необходимо употреблять достаточно витамина В1. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Супрун напомнила, что витамин В1 или тиамин - важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров.

Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.

"Витамин В1 необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений. Витамин В1 - это кофактор синтеза нейромедиатора ацетилхолина", - говорится в сообщении.

Витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях, в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах и пиве.

Потребность в витамине В1 зависит от возраста, массы тела и интенсивности нагрузок. Люди, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине. Наибольшая потребность в этом витамине - у женщин, кормящих грудью - 1,2-16 мг. Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.

Кроме того, Супрун дала несколько советов, которые позволят получать достаточно витамина В1:

Тиамин рекомендуется употреблять отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин).

Введение витамина В1 нужно людям, которые держат голодовку и выходят из нее.