Мир В США судят мужчину, который спровоцировал панику и давку на гей-параде

2019-06-10 14:45 150

Сегодня в США проходит суд над мужчиной, спровоцировавшего панику на гей-параде в Вашингтоне.

Как сообщает BBC, 38-летний Афтабджит Сингх был задержан за то, что, якобы, устроил давку во время гей-парада в американской столице.

Свидетели происшествия сообщили полиции, что слышали выстрелы перед тем, как несколько участников парада бросились врассыпную. Однако, в полицейском отчете сказано, что Сингх вынул пневматический пистолет после того, как заметил, что кто-то ударил его жену.

Полиция выяснила, что в тот момент рядом с местом происшествия был слышен громкий шум, но его источник пока не установлен. У семи человек, доставленных в больницу, зафиксированы неопасные для здоровья травмы, полученные во время паники. Афтабджиту Сингху предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и хулиганстве.