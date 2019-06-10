Мир В США судят мужчину, который спровоцировал панику и давку на гей-параде

2019-06-10 14:45 150

Сегодня в США проходит суд над мужчиной, спровоцировавшего панику на гей-параде в Вашингтоне.

Как сообщает BBC, 38-летний Афтабджит Сингх был задержан за то, что, якобы, устроил давку во время гей-парада в американской столице.

Свидетели происшествия сообщили полиции, что слышали выстрелы перед тем, как несколько участников парада бросились врассыпную. Однако, в полицейском отчете сказано, что Сингх вынул пневматический пистолет после того, как заметил, что кто-то ударил его жену.

Полиция выяснила, что в тот момент рядом с местом происшествия был слышен громкий шум, но его источник пока не установлен. У семи человек, доставленных в больницу, зафиксированы неопасные для здоровья травмы, полученные во время паники. Афтабджиту Сингху предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и хулиганстве.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Мир"

Ученые доказали, что "синее" излучение при селфи вызывает ускоренное старение кожи

2019-06-10 15:46 123

В США судят мужчину, который спровоцировал панику и давку на гей-параде

2019-06-10 14:45 150

Раскрыта реальная цель военно-морских учений НАТО в Балтийском море

2019-06-10 11:13 309

В Крыму ливень залил Воронцовский дворец: повреждены картины

2019-06-09 14:00 900
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Ученые доказали, что "синее" излучение при селфи вызывает ускоренное старение кожи 2019-06-10 15:46 123
В США судят мужчину, который спровоцировал панику и давку на гей-параде 2019-06-10 14:45 150
Раскрыта реальная цель военно-морских учений НАТО в Балтийском море 2019-06-10 11:13 309
В Крыму ливень залил Воронцовский дворец: повреждены картины 2019-06-09 14:00 900

Лента

17:00 Аллергологи рекомендуют украинцам отказаться от чая из ромашки и календулы
16:30 Опубликованы позиции Украины и РФ по спору в Гааге
15:46 Ученые доказали, что "синее" излучение при селфи вызывает ускоренное старение кожи
15:14 Бизнес Порошенко в Литве несет убытки - уволены две трети сотрудников
14:45 В США судят мужчину, который спровоцировал панику и давку на гей-параде
14:16 Госдеп США вмешался в политический кризис в Молдове
13:44 Польша возобновила прокачку российской нефти, пока только для собственных нужд
13:15 В ЕС хлынула новая волна беженцев − защиты просят сотни тысяч человек
12:43 С 10 июня должникам за услуги ЖКХ начали начислять пеню - размеры, условия и важные нюансы
12:14 Отбор на Евро-2020: Тренер сборной Люксембурга готовит сюрприз Андрею Шевченко