Стали известны детали взрыва на курорте Турции, в котором пострадали люди

В самом большом курортном городе Турции прогремел взрыв. Трое человек получили ранения различной степени тяжести, еще один человек погиб.
Как сообщает Сегодня, взрыв произошел в Муратпаша. В ЧП пострадали четверо человек.
По предварительной версии взрыв произошел из-за климатической установки. Правоохранители страны проводят расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента.
Напомним, ранее в стране произошло сильное землетрясение. Сообщений о жертвах не было, однако известно, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 7 километров.