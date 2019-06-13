Мир Стали известны детали взрыва на курорте Турции, в котором пострадали люди

2019-06-13 15:46 72

В самом большом курортном городе Турции прогремел взрыв. Трое человек получили ранения различной степени тяжести, еще один человек погиб.

Как сообщает Сегодня, взрыв произошел в Муратпаша. В ЧП пострадали четверо человек.

По предварительной версии взрыв произошел из-за климатической установки. Правоохранители страны проводят расследование с целью установления всех обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее в стране произошло сильное землетрясение. Сообщений о жертвах не было, однако известно, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 7 километров.