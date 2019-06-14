Мир Около США скоро появится гигантская бескислородная зона - все живое вымрет

2019-06-14 14:12 207

Группа американских ученых спрогнозировала, что в Мексиканском заливе вскоре появится гигантская мертвая зона. Она станет одной из самых бескислородных и крупных по площади. 

Как сообщает Science Alert, возникнет данная зона из-за размножения водорослей. Это приведет к массовому вымиранию рыбы, а также других морских обитателей.

Причиной появления этой зоны называют сток, через который в море поступает вода с высоким содержанием удобрений, задействованных на сельскохозяйственных угодьях.

Удобрения, попадая в море, провоцируют стремительный рост водорослей, поглощающих морской кислород. Это приведет к тому, что рыба задохнется и рыбаки останутся без улова и заработка.

По прогнозам, площадь мертвой зоны может охватывать от 20 до 22,4 тысяч квадратных километров.

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