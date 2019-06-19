Мир Из-за угрозы пожара BMW отзывает в Европе сразу четыре своих модели

2019-06-19 15:14 123

Знковый немецкий автоконцерн BMW отзывает в Европе 560 тысяч автомобилей. Из них почти 274 тысячи будут отозваны в Германии.

Как сообщает Die Welt со ссылкой на представителя концерна, причиной отзыва стали возможные проблемы с проводкой.

Отзыву подлежат автомобили моделей E60, E61, E63 и E64, выпущенные с 2002 по 2010 годы.

У упомянутых машин пятой и шестой серий возможна коррозия винтового соединения на электропроводке, что может привести к возгоранию.

В BMW уточнили, что отзыв является мерой предосторожности, и лишь в единичных случаях была реальная угроза пожара.