Мир Протестующие в Тбилиси не намерены расходиться

2019-06-22 10:00 153

Демонстранты заявили, что продолжат митинг, пока власти не выполнят три основных требования.



В Тбилиси перед зданием парламента Грузии продолжается митинг с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария. Об этом в субботу, 22 июня, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Отмечается, что число участников митинга значительно сократилось и на месте остаются до двух тысяч человек. При этом люди продолжают покидать территорию.

Лидеры оппозиционных партий, которые ранее призывали своих сторонников прийти к зданию парламента на митинге не присутствовали.



Участники демонстрации продолжают периодически выступать и вспоминают события 9 апреля 1989 года, когда советские войска разогнали митинг в Тбилиси.



Полиция наблюдает за происходящим со стороны.



Как сообщает Радио Свобода, протестующие не намерены расходиться, пока не будут выполнены три основных требования к властям, среди которых отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, освобождение задержанных и уголовное расследование по фактам незаконного задержания участников акции, начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в стране.



Ряд выступающих призвали участников митинга разойтись и продолжить в субботу днем, однако многие с этим предложением не согласились и заявили, что останутся "до конца".



Напомним, вечером 21 июня в Тбилиси возобновились акции протеста, которые спровоцировал визит в страну депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.



В ходе митингов 20-21 июня в Тбилиси были арестованы 305 демонстрантов, 240 человек пострадали.