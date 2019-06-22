Политика Тымчук застрелился или его убили – полиция до сих пор не знает

2019-06-22 13:30 159

С Дмитрием Тымчуком будут прощаться в Центральном доме офицеров в Киеве 22 июня. Планируется, что его похоронят в тот же день в Бердичеве, где народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" провел молодые годы.

Основной версией гибели Тымчука, по данным "Вестей", следствие считает самоубийство. Тот факт, что женщину, находившуюся с ним в квартире в момент смерти (Елена Коваль, она работала помощницей народного депутата), продолжают подозревать в возможной причастности – скорее формальность.

В прокуратуре Киева заявили, что перевести Коваль из свидетеля в подозреваемые пока что нет оснований, но детали инцидента продолжают изучаться. Коваль допросили, а также взяли у нее смывы с рук и волос на предмет наличия пороха.

По данным "Вестей", криминалисты взяли все пробы на месте трагедии – в квартире по ул. Бульвар Перова, где Тымчук жил в последнее время. Эта квартира принадлежала матери политика – Татьяне Тымчук. После проведения экспертиз Елену Коваль доставили для допроса в прокуратуру, однако поздно ночью отпустили. Также, по данным "Вестей", сейчас она находится под охраной полиции.

Самая вероятная версия – самоубийство

На допросе Елена сказала, что Дмитрий Тымчук не чистил оружие (такая версия появилась в самом начале), а "игрался" с ним – вставлял и вынимал магазин, передергивал затвор. Выстрел прозвучал, когда Елена отвернулась. То есть, сам момент она не видела, и поэтому даже не может понять, был ли это несчастный случай или сознательное действие.

Пристальное внимание к персоне Коваль со стороны правоохранителей – нормальная практика следствия. Так "Вестям" сказал сотрудник Генпрокуратуры, пожелавший сохранить анонимность:

– Это обычная практика, особенно с учетом того, что погибший был политиком, депутатом. Девушка находилась с ним вместе, больше в квартире никого не было. У нее на волосах будут обнаружены следы пороха, ведь выстрел из пистолета был произведен в закрытом помещении. Дальше – нюансы. Следователь мог и задержать ее, решение принимается на его усмотрение.

– Тот факт, что тело выдано и родные могут похоронить Дмитрия Борисовича, означает, что уже установлена причина его гибели? То есть, самоубийство?

­– Экспертиза, как правило, занимает значительно больше времени. Но можно взять материалы – и отдать тело для похорон, такое практикуется. Хотя лично я материалов дела не видел, по всей видимости, подозревают самоубийство. Но по политическим причинам не хотят и этот факт выдавать на публику. Могут признать, что причина – неосторожное обращение с оружием.

В то же время прокуратура Киева признала, что самоубийство – наиболее вероятная версия, которую рассматривает следствие. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец говорит в интервью "Громадському": "Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти". Ранее источники в полиции также сообщили, что депрессию Тымчук лечил алкоголем. Сочетание первого и второго могло предопределить решение свести счеты с жизнью.

Тымчуком прикрывались как ширмой

В 2014 – 2015 году имя Тымчука знали, пожалуй, все. Его "Информационное сопротивление" было одним из немногих каналов, откуда поступали новости о боевых действиях на Донбассе в украинской интерпретации. Пропаганда или журналистика – отдельный вопрос. Но его читали, обсуждали, его новостями делились тысячи человек.

Тымчук видел в этом свою миссию – даже став депутатом ВР от "Народного фронта", он не сел на "потоки", не пытался заработать деньги на коррупции и лоббизме, как многие его коллеги. Строго говоря, он был ширмой для деятелей из НФ вроде Пашинского – им прикрывались для своих "оборуток".

Наверное неприятно сознавать, что тобой пользовались. Незадолго до смерти, Тымчук опубликовал в ФБ пост, в котором сообщил, что не собирается участвовать в парламентских выборах.

"Это коллективное решение группы ИС после рассмотрения соответствующих предложений. По итогам своей работы в парламенте напишу после выборов – пока я еще при мандате. Пока могу сказать главное: ни я, ни группа ИС никогда не участвовали ни в каких политических игрищах в чью-то корыстную пользу", – написал Тымчук.