ВОЙНА В Украине Из-за отказа днепровских полицейских спецназовцев защищать страну будет расформирован весь полк

2024-02-09 09:29

Принято решение расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, в котором спецназовцы ранее отказались вступать в штурмовую бригаду Лють. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Как известно, на днях в сети начало распространяться видео из собрания полицейских, на котором обсуждался перевод силовиков в штурмовую бригаду Лють. Они выступали против соответствующего решения, но были готовы воевать только в своем подразделении.

По словам Фацевича, с начала полномасштабной войны полицейские разных служб, в том числе и подразделений особого назначения, встали на оборону и защиту Украины. Поэтому было принято решение расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области; перевести всех спецназовцев полка в штурмовую бригаду Национальной полиции Лють в порядке ст. 65 Закона Украины О Национальной полиции Украины.

"Те лица, полицейские, которые будут отказываться - будут уволены с вручением повесток", - добавил Фацевич.

В Нацполиции напомнили, что в 2023 году были приняты изменения в закон О Национальной полиции, в соответствии с которыми полицейские особого назначения могут участвовать в обороне страны путем непосредственного ведения боевых действий.