Мир Что случится с глазами и печенью, если ″переборщить″ с тыквенными семечками

2019-06-23 00:10 168

Семена тыквы являются ценным источником витаминов и минералов, которые полезны для здоровья.

Вы можете есть их в сыром или жареном виде, посыпать ими салаты или добавить их в полезные для здоровья смузи.

Семена тыквы полезны, потому что являются хорошим источником белка, содержащего все 9 незаменимых аминокислот. Они также содержат большое количество клетчатки и большое количество минералов, необходимых для здорового организма.

Тыквенные семечки также являются богатым источником полезных ненасыщенных жирных кислот. Масло из семян тыквы также имеет множество научно доказанных преимуществ для здоровья. Богатые антиоксидантные свойства масла помогают снизить кровяное давление, предотвратить сердечные заболевания и улучшить здоровье мочевого пузыря. Есть даже свидетельства того, что масло семян тыквы полезно при выпадении волос.

Потребление семян тыквы каждый день является хорошим, здоровым источником энергии - 85 семян содержит 126 калорий, 15 грамм углеводов и 5,5 грамм жира.

По сравнению с другими орехами, тыквенные семечки богаты углеводами. Семена тыквы имеют более чем удвоенное количество углеводов, чем семечки подсолнечника, кунжута и льна. 28 г семян тыквы имеют рейтинг гликемического индекса (GI) 10.

Самая большая польза для здоровья от употребления в пищу жареных тыквенных семечек состоит в том, что они содержат большое количество микроэлементов. Например, 28 г семян тыквы содержат 2,9 мг цинка, что составляет 19% от рекомендуемой суточной дозы. Этот размер порции также содержит 74 мг магния (19% рекомендованной суточной дозы), 260 мг калия (7%), 0,2 мг меди (10%), 2,7 мг железа, что составляет около 14%.

Регулярное потребление семян тыквы также является хорошим способом получения белка, поскольку они являются полноценным источником белка. 2 столовые ложки обеспечивает 5,6 г белка (10% дневной нормы). Из-за содержания аминокислот, жирных кислот и минералов исследователи пришли к выводу, что семена тыквы являются хорошим источником питательных веществ для мужчин и женщин.

Исследователи обнаружили, что обжаривание семян тыквы делает масло более устойчивым к окислению, чем масло из необжаренных семян. Они богаты антиоксидантами, которые помогают укрепить защитную систему организма от инфекций, болезней и последствий окислительного стресса.

Другие научные исследования показали, что семена тыквы являются хорошим источником фитостеролов, токоферола и сквалена. Эти соединения помогают убивать свободные радикалы, которые могут привести к хроническим заболеваниям, таким как рак, и уменьшить признаки старения.

Чем хороши тыквенные семечки?

Они обладают противовоспалительными свойствами.

Семена тыквы полезны для вашего здоровья, потому что они помогают уменьшить воспаление в организме. Кратковременное воспаление в организме необходимо для борьбы с болезнями и инфекциями. Тем не менее, хроническое воспаление может привести к серьезным заболеваниям, таким как болезни сердца, диабет и даже рак.

Семена тыквы содержат жирные кислоты, такие как омега-3 (ALA-альфа-линоленовая кислота). Одно исследование показало, что смесь молотых семян тыквы, семян льна и кунжута помогает снизить воспалительные маркеры у взрослых с заболеваниями печени. Пациенты принимали 30 г измельченной смеси семян тыквы ежедневно в течение 12 недель.

Они полезны для сердца.

Одно из преимуществ употребления в пищу сырых или жареных тыквенных семечек состоит в том, что они содержат антиоксиданты, которые полезны для вашего сердца. Тыквенные семечки и масло из семян тыквы содержат омега-3 жирные кислоты, называемые альфа-линоленовой кислотой (AЛК). Исследования показали, что ALA полезен для защиты от различных сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые рекомендуют употреблять 2 г АЛК в день, чтобы защитить свое сердце.

В семенах тыквы также содержится много магния и калия, которые помогают регулировать кровяное давление. Национальные институты здравоохранения сообщают, что некоторые исследования показывают, что увеличение содержания магния и других микроэлементов вызывает небольшое снижение артериального давления.

Они снижают уровень глюкозы в крови.

Семечки тыквы полезны, потому что они помогают справиться с симптомами диабета. Если у вас диабет 2 типа, то употребление очищенных семян тыквы или сырых семян тыквы может помочь снизить уровень глюкозы в крови.

Комбинация семян льна с тыквенными семечками также может помочь предотвратить осложнения, связанные с диабетом. Ученые обнаружили, что употребление смеси семян тыквы и льна может помочь предотвратить диабетическую болезнь почек.

Они помогут вам лучше спать.

Если у вас возникли проблемы с засыпанием, хорошей идеей будет употребление в пищу сырых или жареных тыквенных семечек вечером. Семена тыквы содержат вещество триптофан, который является предшественником мелатонина, который может помочь при бессоннице.

Одно клиническое исследование показало, что триптофан из растительных и белковых источников так же эффективен, как и триптофан фармацевтического качества.

Они полезны для здоровья глаз.

Тыквенные семечки являются отличной пищей для предотвращения возрастных проблем со зрением, потому что они содержат соединения, которые полезны для вашего зрения. В частности, это лютеин и зеаксантин, которые необходимы для защиты глаз и предотвращения возрастной макулярной дегенерации.

Рекомендуемое ежедневное потребление цинка для хорошего здоровья глаз составляет 11 мг в день для мужчин и 8 мг в день для женщин.Порция семян тыквы в день может помочь вам получить 19% от рекомендуемой суточной потребности в цинке. Исследования показали, что масло из семян тыквы является хорошим источником лютеина и зеаксантина.