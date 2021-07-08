Спорт Лазером вратарю в глаза: УЕФА расследует выходки фанатов на матче Англия-Дания

2021-07-08 21:00

Союз европейских футбольных ассоциаций выдвинул три обвинения против сборной Англии после полуфинала "Евро-2020", который англичане сыграли с датчанами 7 июля.

Источник: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

Детали: После матча, в котором Англия обыграла Данию в овертайме со счетом 2:1 и прошла в финал "Евро-2020", открыто дисциплинарное производство.

Сборные Англии и Дании играли на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Обвинения против Футбольной ассоциации Англии состоят в следующем:

Использование лазерной указки ее фанатами – статья 16 (2) (d) Дисциплинарного регламента (DR) УЕФА.

Нарушение правопорядка, устроенное фанатами во время исполнения государственного гимна – статья 16 (2) (g) DR.

Зажигание фейерверков английскими фанатами – статья 16 (2) (c) DR.

Перед началом игры трибуны "Уэмбли" освистали гимн Дании (англичане делали так и перед играми с шотландцами и немцами).

Затем английские фанаты использовали на стадионе пиротехнику, что запрещено.

А во время ключевого пенальти капитана сборной Англии Гарри Кейна на 104 минуте матча фанаты светили лазерной указкой в лицо и глаза датскому голкиперу Касперу Шмейхелю. Это было зафиксировано во время трансляции матча.

Дело рассмотрит Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB).