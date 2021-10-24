Мир Какие проблемы с глазами возникают при сахарном диабете: главные симптомы

2021-10-24 13:00

Сахарный диабет может стать настоящим проклятием для больных на него. Это хроническое заболевание важно диагностировать еще на ранней стадии, чтобы меньше вреда принести своему здоровью.

Об этом сообщает один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира "Mayo Clinic".

Высокий уровень сахара в крови, которым характеризуется сахарный диабет, дает о себе знать из-за проблем с глазами.

Согласно по данным исследовательского центра, одно из осложнений этого заболевания - диабетическая ретинопатия, что закупоривает крошечные кровеносные сосуды, питающие сетчатку глаза и перекрывает ей кровоснабжения.

Симптомы начинают проявляться последовательно: сначала появляются небольшие проблемы со зрением, затем выявляются темные точки или "плавающие объекты" в поле зрения, зрение становится затуманенным, оно периодически ухудшается, дальше появляются уже темные пятна или слепые зоны в поле зрения. Последняя стадия - потеря зрения.

Диабетическая ретинопатия также может вызвать еще такие проблемы в здоровье человека:

кровоизлияние в стекловидное тело;

отслойка сетчатки;

глаукома

слепота.

Чтобы не потерять свое зрение при таком диагнозе, нужно тщательно и своевременно начать лечить диабет, а также ежегодно обращаться к офтальмологу для проверки.