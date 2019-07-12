Мир Туристам в Дубае впервые разрешили свободно покупать алкоголь, но есть условие

2019-07-12 15:30 312

Туристы в Дубае отныне смогут свободно покупать алкоголь, но делать это придется исключительно в специализированных магазинах.

Ранее туристы могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах. Теперь они вправе получить бесплатную 30-дневную лицензию в магазинах сети Mercantile and Marketing International, предоставив оригинал паспорта.

Получить такую лицензию смогут туристы в возрасте от 21 года, не являющиеся мусульманами. При этом им будут выдавать брошюру с правилами употребления алкоголя в Дубае.

Напомним, в Дубае отсутствует алкоголь в открытой продаже, его можно купить только по лицензии в специализированных магазинах. Для получения лицензии постоянно проживающим в Дубае необходимо, в частности, подтверждение от работодателя.