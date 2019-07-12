Мир Стала известна дата выхода "Шерлока Холмса-3" с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу

2019-07-12 14:46 63

Режиссер байопика об Элтоне Джоне "Рокетмен" Декстер Флетчер займется съемками третьей части фильма "Шерлок Холмс" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.

Как сообщает Variety, Warner Bros. всегда планировала снять третий фильм о знаменитом сыщике, но плотный график Дауни-младшего не позволял это сделать.

Премьера "Шерлока Холмса-3" запланирована на 22 декабря 2021 года.

Напомним, режиссером предыдущих двух частей франшизы выступил Гай Ричи. Первый "Шерлок Холмс" вышел в 2009 году и принес Дауни-младшему "Золотой глобус". В 2011 году вышло продолжение приключений Шерлока и Ватсона "Шерлок Холмс: Игра теней".