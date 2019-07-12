Мир Стала известна дата выхода "Шерлока Холмса-3" с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу

2019-07-12 14:46 63

Режиссер байопика об Элтоне Джоне "Рокетмен" Декстер Флетчер займется съемками третьей части фильма "Шерлок Холмс" с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.

Как сообщает Variety, Warner Bros. всегда планировала снять третий фильм о знаменитом сыщике, но плотный график Дауни-младшего не позволял это сделать.

Премьера "Шерлока Холмса-3" запланирована на 22 декабря 2021 года.

Напомним, режиссером предыдущих двух частей франшизы выступил Гай Ричи. Первый "Шерлок Холмс" вышел в 2009 году и принес Дауни-младшему "Золотой глобус". В 2011 году вышло продолжение приключений Шерлока и Ватсона "Шерлок Холмс: Игра теней".

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео В Сеть попал трейлер популярной игры Mafia III

2015-08-12 16:54 3625

Еще новости в разделе "Мир"

Стала известна дата выхода "Шерлока Холмса-3" с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу

2019-07-12 14:46 63

Гуманный суд ФРГ приговорил воевавшего на Донбассе наемника к двум годам условно

2019-07-12 09:12 267

Туск назвал счастливым событием распад СССР

2019-07-11 21:00 477

Как посчитать дни, проведенные по безвизу

2019-07-10 09:24 1251
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Стала известна дата выхода "Шерлока Холмса-3" с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу 2019-07-12 14:46 63
Гуманный суд ФРГ приговорил воевавшего на Донбассе наемника к двум годам условно 2019-07-12 09:12 267
Туск назвал счастливым событием распад СССР 2019-07-11 21:00 477
Как посчитать дни, проведенные по безвизу 2019-07-10 09:24 1251

Лента

14:46 Стала известна дата выхода "Шерлока Холмса-3" с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу
14:14 Миг-29 на свалку: Болгария закупила новейшие истребители США F-16 Block 70
13:45 За полузащитника сборной Руслана Малиновского борются итальянские клубы
КАРТА 13:16 На Донбассе ударила тяжелая артиллерия, у ВСУ снова есть потери и раненые
12:44 Доллар продолжает дорожать - самый точный курс валют на 12 июля
12:15 Сегодня День святых Петра и Павла: традиции, примеры, запреты и табу праздника
ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:42 Зеленский хочет на 10 лет люстрировать всех людей Порошенко - в Раду подан спорный законопроект
фото 11:14 Впервые за много лет Шахтер убрал черные полоски - рассекречена новая форма "горняков"
10:55 Неконтролируемого роста цен на электроэнергию в условиях нового рынка нет, - Трохимец
10:39 На выходных в Украине пройдет сильнейшая за десять лет магнитная буря