Мир Чтобы не трясло. На официальном приеме Меркель снова сидела

2019-07-16 18:30 138

 

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду сидя прослушали гимны стран перед переговорами в Берлине во вторник, 16 июля. Об этом сообщают СМИ.

Изменение протокола официального мероприятия произошло уже во второй раз. Существует вероятность, что это связано с проблемами со здоровьем канцлера, о которых говорят с тех пор, как Ангела Меркель задрожала на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.


С того времени приступы дрожи случались у канцлера еще несколько раз. Закончилось это тем, что Ангела Меркель не стала вставать, чтобы перед встречей с датским премьером Метте Фредериксен послушать гимны государств.

При этом сама канцлер заявляет, что у нее все в порядке, и что она следит за свом здоровьем. Тем временем, "Вести" выясняли, чем может болеть Меркель, а соцопросы среди нецмев показали, что они считают этот вопрос личным делом чиновницы.

 

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