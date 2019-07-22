Политика Партия Зеленского бьет рекорд - в Раде впервые может появиться однопартийная Коалиция

2019-07-22 10:41 237

После подсчета 45% протоколо партия Слуга народа набирает 237 мест в новом парламенте. Партия Слуга народа в новоизбранной Верховной Раде может получить рекордное число мест и самостоятельно сформировать большинство.

Об этом свидетельствуют результаты 45% протоколов.

На данный момент, Слуга народа по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах - 115.

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Партия Оппозиционная платформа - За жизнь может получить 37 мест по спискам партии и еще шесть в одномандатных кругах. Партия Европейская солидарность может получить в Раде 27 мест, Батькивщина - 25, Голос - 20 мест в Раде.

Кандидаты от других партий победили в 10 мажоритарных округах, еще 53 кандидата в депутаты - самовыдвиженцы.

Напомним, на досрочных выборах в Верховную Раду явка составила 49,84%.