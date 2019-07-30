Мир В Москве полиция жестко задержала почти полторы тысячи человек

2019-07-30 13:45 180

В Москве во время протестов, связанных с выборами в городской совет,силовики задержали почти полторы тысячи активистов. Из них 40 человек арестовали, максимальный срок – 30 суток. Еще 79 человек обязали заплатить штрафы.

Напомним, что 27 июля Москве прошел митинг "Допускай" с требованием допустить до выборов в городскую думу независимых кандидатов. Выборы состоятся 8 сентября, но много независимых оппозиционных кандидатов не были допущены до выборов.

Российское МВД заявило о 3,5 тыс. участников митинга, из которых более 1 тыс. человек задержаны. Задержания проходили жестко, с применением силы со стороны полиции и Росгвардии.