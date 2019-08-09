Курьезы Крупный банк беспрецедентно списал все долги своих клиентов по кредитам

2019-08-12 10:14 261

Американский банк Chase списал все долги владельцам кредитных карт в Канаде.

Как сообщает CBC News, списание коснулось держателей кредитных кобрендинговых карт, выпущенных в сотрудничестве с Amazon и Marriott.

В банке не объяснили причины своего решения, но эксперты связывают его с тем, что Chase покинул канадский рынок еще в прошлом году и расходы на администрирование долга были, вероятно, выше, чем потенциальная прибыль.

"В конце концов мы поняли, что такое решение будет лучшим для всех сторон, особенно наших клиентов", - отметила пресс-секретарь банка Мария Мартинез.

В банке также не раскрыли информацию о том, сколько клиентов попали под списание и общую сумму прощеного долга.