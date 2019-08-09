В Верховной Раде сейчас проходит первое заседание подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов.
В эту депутатскую группу делегированы представители от партий, преодолевших пятипроцентный барьер:
Слуга народа - 17
Оппозиционная платформа - За жизнь - 3
Батькивщина - 2
Европейская Солидарность - 2
Голос - 1
Будущие депутаты определят дату первого заседания новоизбранной Рады и порядок размещения фракций в зале. Как сообщает Интерфакс-Украина, рабочая группа по подготовке первого заседания Рады обсудит, в частности, и вопрос количества парламентских комитетов в новом парламенте.
"Это будет организационная встреча. Некоторые предложения будут исходить от нас, некоторые, я уверен, будут от наших коллег", - рассказал представитель Слуги народа Дмитрий Разумков перед началом встреча.
Европейскую солидарность в рабочей группе будет представлять он и Ирина Геращенко, партию Батькивщина - Иван Крулько и Андрей Кожемякин, от Голоса – Ярослав Железняк.