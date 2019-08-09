Политика ОНЛАЙН В Верховной Раде первое заседание новых нардепов - делят места в зале под куполом

2019-08-09 15:23 285

В Верховной Раде сейчас проходит первое заседание подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов.

В эту депутатскую группу делегированы представители от партий, преодолевших пятипроцентный барьер:

Слуга народа - 17

Оппозиционная платформа - За жизнь - 3

Батькивщина - 2

Европейская Солидарность - 2

Голос - 1

Будущие депутаты определят дату первого заседания новоизбранной Рады и порядок размещения фракций в зале. Как сообщает Интерфакс-Украина, рабочая группа по подготовке первого заседания Рады обсудит, в частности, и вопрос количества парламентских комитетов в новом парламенте.

"Это будет организационная встреча. Некоторые предложения будут исходить от нас, некоторые, я уверен, будут от наших коллег", - рассказал представитель Слуги народа Дмитрий Разумков перед началом встреча.

Европейскую солидарность в рабочей группе будет представлять он и Ирина Геращенко, партию Батькивщина - Иван Крулько и Андрей Кожемякин, от Голоса – Ярослав Железняк.