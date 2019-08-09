Украина В полиции рассказали, где угонщики прячут краденные авто

2019-08-10 11:30 264

 

Чаще всего автомобили угоняют со стихийных автостоянок, а вот местами отстоя могут служить и парковки многоэтажек. Об этом сообщили в ответ на журналистский запрос в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

"Анализ показывает, местами совершения угонов автотранспорта преимущественно являются стихийные автостоянки и улицы с наиболее развернутой дорожно-транспортной инфраструктурой, а именно столица и областные центры, где преступники угоняют автомобили с парковок торговых центров и мест досуга в дневное и вечернее время суток, путем сканирования и ретрансляции сигнала ключа автомобилей, оборудованных штатной (заводской) системой защиты от угона, после чего угнанный автомобиль перегоняют в место отстоя", - сообщили в Департаменте.

Местами для отстоя авто могут быть "и парковки многоэтажек, так и стоянки, СТО, гаражно-строительные кооперативы, паркинги, придорожные парковки и прочее".

Напомним, в полиции рассказали, в каких областях чаще всего похищают автомобили.

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