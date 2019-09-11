Политика СМИ Впервые названы имена людей, которые влияют на все решения Зеленского

2019-09-12 13:12 618

Президент Владимир Зеленский принимает важные решения, проводя брейнштормы с чиновниками из своей команды.

Как сообщает Украинская правда, на "мозговых штурмах" обычно присутствовали председатель ОПУ Андрей Богдан, первый помощник и давний бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир и помощник президента Андрей Ермак.

Подобные "сессии" также посещает первый замглавы ОПУ Сергей Трофимов, курирующий региональную политику и работу с мажоритарщиками, и заместители Богдана по информационным вопросам Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк.

До назначения премьер-министром в брейнштормах Зеленского участвовал еще и Алексей Гончарук.

Тимошенко разрабатывает "коммуникационную стратегию" - по сути единую медийную политику для офиса президента, Кабмина и Верховной Рады. Костюк сосредоточен на работе лично с президентом: пишет тексты выступлений и придумывает новые формы общения Зеленского с обществом - в основном в обход журналистов.

На брейнштормы Зеленского приглашают также и других высокопоставленных членов команды: Гончарука - если встреча касается экономических вопросов, спикера парламента Дмитрия Разумкова - если речь пойдет о работе Верховной Рады, первого вице-спикера Руслана Стефанчук, депутата Александра Корниенко и председателя фракции Слуга народа Давида Арахамию.

Отмечается, что со своим окружением Зеленский не церемонится - может быть достаточно жестким, злиться и даже материться. Но брань президента не воспринимают негативно, мол, если Зеленский при ком-то матерится, то он доверяет этому человеку.

Еще одним влиятельным человеком в окружении президента является его жена: Елене Зеленской президент доверяет больше всего.

Один из старых товарищей Зеленского говорит, что перед тем, как решать важный вопрос, президент со всеми поговорит, послушает разные мнения, но окончательное решение всегда только за ним.