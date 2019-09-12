Политика Моряки не поедут в Россию давать показания в своем деле

2019-09-12 18:00 180

 

Освобожденные украинские моряки не готовы ехать в Россию давать показания в своем деле, но готовы сотрудничать в режиме онлайн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко.

"В настоящее время дело, которое открыла Российская Федерация, продолжается. Фактически, в настоящее время РФ выполнила условия трибунала, по которым она должна отдать корабли и моряков. Но в том трибунале ничего не сказано, чтобы прекратить следствие. Адвокаты продолжают работать. Как это будет осуществляться я не могу ответить. Если потребуется наше присутствие - мы будем Денис Гриценко, но в режиме онлайн. На территории РФ нас уже никто не ждет", - сказал Гриценко.

Напомним, Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. гривен.

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