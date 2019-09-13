Мир Рассекретивший методы слежки американских спецслужб Сноуден готов сдаться

2019-09-13 15:31 294

Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден в интервью National Public Radio заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать перед судом. Но сделает это только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.

По словам экс-сотрудника АНБ, присяжные должны были бы получить возможность узнать от него о причинах передачи засекреченной информации, а также ознакомиться с соответствующими материалами.

Сноуден отметил, что справедливый судебный процесс по делу о разглашении информации невозможен, если присяжные не могут оценить, насколько правильным было решение передать ее третьим лицам.

По словам экс-сотрудника АНБ, возвращение в США лишь для того, чтобы ему вынесли приговор, подало бы неправильный пример людям, которые тоже хотели бы разгласить данные о совершенных властями нарушениях.

Напомним, в 2013 году Сноуден разгласил информацию о методах слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где получил убежище. В январе 2017 года Сноудену продлили на три года срок вида на жительство в России.