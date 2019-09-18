Политика Украина отказалась подписывать "формулу Штайнмайера" в Минске

2019-09-18 16:30 267

 

Представители Киева отказались закреплять формулу Штайнмайера на бумаге, как того требовала Москва, узнали СМИ.

Украинская сторона на переговорах в Минске об урегулировании ситуации на Донбассе отказалась подписывать формулу Штайнмайера, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в среду, 18 сентября.

"Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать формулу Штайнмайера, мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер", - сказал источник.

Также агенство сообщает, что Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также разоружении сепаратистов. "Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - заявил источник.

Ранее в России потребовали письменно закрепить формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, что на встрече лидеров нормандского формата, среди прочего, будут обсуждать формулу Штайнмайера.

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