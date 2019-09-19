Мир Зафиксирован первый случай тяжелого заболевания легких, вызванного вейпом

2019-09-20 19:33 309

Зарегистрирован первый случай тяжелого заболевания легких, вызванного вейпом.

Как сообщает СBC, в Канаде госпитализирован подросток, ежедневно куривший вейп. По словам медиков, окончательно они не могут сказать, что респираторное заболевание, возникшее у молодого человека, стало прямым результатом вейпинга. При этом пока нет другой поддающейся определению причины.

Напомним, в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания. В итоге в стране впервые официально запретили электронные сигареты.

Уже известно о семи смертельных случаях среди курильщиков электронных сигарет. Возможной причиной назвали содержание ацетата витамина Е во всех смесях для вейпов с содержанием продуктов каннабиса, которые курили умершие.



