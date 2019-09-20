Политика Впервые раскрыты планы президента Зеленского по Донбассу - что и как изменится в зоне ООС

2019-09-20 16:30 1146

Как сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, официальный Киев намерен восстановить выплату пенсий жителям ОРДЛО, но отменять блокаду временного оккупированного Донбасса не будет. Список товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, будет заменен списком того, что запрещено перевозить. Об этих и других готовящихся переменах читайте ниже. 

"Формула Зеленского постепенно насыщалась символами и смыслами, но изначально предусматривала, что мы, если на английском, reaching out to our own people beyond the touch line, то есть мы стараемся... Здесь нет четкого перевода. Я вчера, когда был в Верховной Раде, пытался найти, как это правильно перевести. Дотянуться до умов, и голов, и сердец? Но так получается не совсем понятно, что имеется в виду", - сказал Пристайко.

Он уточнил, что Украина восстановит выплату пенсий жителям ОРДЛО.

"Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - сказал глава МИД.

По его словам, пока Украина не отменяет блокаду временного оккупированного Донбасса.

"Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены. Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда? Ну и другие элементы - мост в Станице Луганской, обмен пленными - все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - объяснил Пристайко.

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Впервые раскрыты планы президента Зеленского по Донбассу - что и как изменится в зоне ООС 2019-09-20 16:30 1146
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