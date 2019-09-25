Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Кабмин Гончарука массово увольняет ТОП-чиновников - кто сегодня стал безработным

2019-09-25 14:44 99

Сегодня Кабмин Гончарука сделал безработными целый ряд ТОП-чиновников. На заседании правительства были приняты волевые кадровые решения.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, уволены руководители 7 государственных структур:

Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) - главу Сергея Кузьмина и первого заместителя Валерия Филончука

Государственной службы геологии и недр Украины - главу Олега Кирилюка

Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпеки) - главу Михаила Ноняка

Государственного агентства лесных ресурсов - заместителя председателя Владимира Бондаря

Национального агентства Украины по вопросам государственной службы - председателя Константина Ващенко

Государственной архивной службы - председателя Татьяну Баранову

Государственного агентства резерва - голову Вадима Мосийчука и заместителя председателя Дмитрия Булатова

Государственного агентства по вопросам электронного правительства - Александра Рыженко

Национального агентства по вопросам государственной службы - Константина Ващенко

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмин уволил глав Укравтодора и Национальной полиции. Сообщается, что во время заседания правительство приняло заявления об увольнении и. о. главы Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября 2019) и главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.