Украина Антикоррупционная прокуратура намерена арестовать бывшего нардепа - залог 300 млн

2019-10-03 12:15 282

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена взять под стражу экс-нардепа (VIII созыва) и бывшего президента Украинской госкорпорации «Укрбуд» Максима Микитася.

Как сообщает пресс-служба САП, бывшего нардепа подозревают в злоупотреблении служебным положением и организации завладения чужим имуществом. САП настаивает на взятии бывшего политика под стражу с возможностью выйти под залог в сумме 300 млн грн.

"Народному депутату Украины 8 созыва Максиму Микитасю вручено ходатайство о применении меры пресечения. Так, прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-депутат уведомлен работниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Расследование по этому делу детективы НАБУ ведут с декабря 2017 года.