ВІЙНА В Україні Київська область: точні графіки відключень електроенергії для всіх груп на 27 листопада

2026-11-27 08:20

В багатьох регіонах України сьогодні знову вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

В залежності від ситуації, можливі екстрені відключення. У такому разі планові графікі не діють. Ймовірний час відновлення енергопостачання можна дізнатись у операторів вашого району.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.

Графік відключень:

Підгрупа 1.1 [8г 30хв]

07:30–11:30

17:30–22:00

Підгрупа 1.2 [9г]

07:30–12:30

17:30–21:30

Підгрупа 2.1 [9г 30хв]

08:30–14:30

18:30–22:00

Підгрупа 2.2 [8г]

08:00–12:30

18:30–22:00

Підгрупа 3.1 [8г 30хв]

12:00–18:00

21:30–24:00

Підгрупа 3.2 [6г]

12:00–18:00

Підгрупа 4.1 [7г 30хв]

11:00–15:30

21:00–24:00

Підгрупа 4.2 [7г 30хв]

11:00–15:30

21:00–24:00

Підгрупа 5.1 [7г]

06:00–09:00

15:00–19:00

Підгрупа 5.2 [9г 30хв]

06:00–11:30

15:00–19:00

Підгрупа 6.1 [8г]

06:00–08:00

14:00–20:00

Підгрупа 6.2 [9г 30хв]

06:00–08:00

14:00–21:30