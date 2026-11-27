В багатьох регіонах України сьогодні знову вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:
• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.
• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
В залежності від ситуації, можливі екстрені відключення. У такому разі планові графікі не діють. Ймовірний час відновлення енергопостачання можна дізнатись у операторів вашого району.
Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.
Графік відключень:
Підгрупа 1.1 [8г 30хв]
07:30–11:30
17:30–22:00
Підгрупа 1.2 [9г]
07:30–12:30
17:30–21:30
Підгрупа 2.1 [9г 30хв]
08:30–14:30
18:30–22:00
Підгрупа 2.2 [8г]
08:00–12:30
18:30–22:00
Підгрупа 3.1 [8г 30хв]
12:00–18:00
21:30–24:00
Підгрупа 3.2 [6г]
12:00–18:00
Підгрупа 4.1 [7г 30хв]
11:00–15:30
21:00–24:00
Підгрупа 4.2 [7г 30хв]
11:00–15:30
21:00–24:00
Підгрупа 5.1 [7г]
06:00–09:00
15:00–19:00
Підгрупа 5.2 [9г 30хв]
06:00–11:30
15:00–19:00
Підгрупа 6.1 [8г]
06:00–08:00
14:00–20:00
Підгрупа 6.2 [9г 30хв]
06:00–08:00
14:00–21:30