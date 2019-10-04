Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Верховная Рада назначила новый состав Центризбиркома - кто и за кого голосовал

2019-10-04 12:16 147

Сегодня, 4 октября, Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

В состав нового Центризбиркома вошли:

Боярчук Оксана Борисовна - 355 голосов "за"

Буглак Юрий Александрович - 345 голосов "за"

Гатауллина Елена Аухатовна - 360 голосов "за"

Гевко Андрей Евгеньевич - 353 голоса "за"

Глущенко Виктория Анатольевна - 359 голосов "за"

Грень Виталий Вячеславович - 361 голос "за"

Диденко Олег Николаевич - 367 голосов "за"

Дубовик Сергей Олегович - 334 голоса "за"

Евстигнеев Андрей Сергеевич - 370 голосов "за"

Ефремова Ирина Алексеевна - 373 голоса "за"

Кармаза Александра Александровна - 375 голосов "за"

Любченко Павел Николаевич - 370 голосов "за"

Мирошниченко Юрий Романович - 310 голосов "за"

Перепелюк Владимир Григорьевич - 366 голосов "за"

Плукарь Виталий Владимирович - 368 голосов "за"

Постивый Сергей Александрович - 370 голосов "за"

Фрицкий Юрий Олегович - 371 голос "за"

Напомним, ранее президент Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении нового состава ЦИК. Позже Комитет парламента рекомендовал новый состав ЦИК, предложенный главой государства.

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