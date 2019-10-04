Сегодня, 4 октября, Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.
В состав нового Центризбиркома вошли:
Боярчук Оксана Борисовна - 355 голосов "за"
Буглак Юрий Александрович - 345 голосов "за"
Гатауллина Елена Аухатовна - 360 голосов "за"
Гевко Андрей Евгеньевич - 353 голоса "за"
Глущенко Виктория Анатольевна - 359 голосов "за"
Грень Виталий Вячеславович - 361 голос "за"
Диденко Олег Николаевич - 367 голосов "за"
Дубовик Сергей Олегович - 334 голоса "за"
Евстигнеев Андрей Сергеевич - 370 голосов "за"
Ефремова Ирина Алексеевна - 373 голоса "за"
Кармаза Александра Александровна - 375 голосов "за"
Любченко Павел Николаевич - 370 голосов "за"
Мирошниченко Юрий Романович - 310 голосов "за"
Перепелюк Владимир Григорьевич - 366 голосов "за"
Плукарь Виталий Владимирович - 368 голосов "за"
Постивый Сергей Александрович - 370 голосов "за"
Фрицкий Юрий Олегович - 371 голос "за"
Напомним, ранее президент Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении нового состава ЦИК. Позже Комитет парламента рекомендовал новый состав ЦИК, предложенный главой государства.