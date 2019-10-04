Украина Выплата пенсий по-новому: к чему надо готовиться украинцам

2019-10-05 12:30 294

 

Конституционный суд Украины признал незаконность установления минимального порога длительности трудового стажа для выхода на пенсию по выслуге лет. Поэтому в Украине будет пересмотрена система выплаты пенсий.

Согласно законодательству теперь украинцы, проработавшие в авиации (рабочие летного и летно-испытательного состава), а также в сфере образования (учителя, воспитатели), медицины, социального обеспечения и театрально-концертной смогут выходить на пенсию в 50 и 55 лет соответственно. Помимо этого, пенсионные выплаты раньше других смогут получить те, кто работал на вредных производствах, передает Хвыля.

В решении суда сказано, что потеря трудоспособности не может быть связана с достижением определенного законодательством возраста. Поэтому данный пункт не может быть условием для начисления пенсии гражданам Украины.

Кроме того, Конституционный суд поддал сомнению нормы законодательства, в которых прописано повышение пенсионного возраста для женщин на 5 лет и аналогичное повышение общего трудового стажа. Эти условия неконституционные, так как нарушают право украинцев на получение социальной защиты, угрожает здоровью и профессиональной трудоспособности.

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