Детали А знали ли вы: интересное о Черной пятнице

2019-10-18 09:30 105

Распродажи перед Рождеством в США стартуют за месяц до самого торжества. Начинаются они после Дня благодарения – в пятницу, которую вот уже пятьдесят лет называют «черной».

Первая Черная пятница прошла в 1966 году. Ее название несколько лет носило негативный окрас, ведь кроме феноменальных скидок на ходовые товары в этот день не обходилось без давки, очередей и гигантских пробок на дорогах.

С тех пор прошло немало времени, инфраструктура и организация улучшились, и для многих шопоголиков «Черная пятница» считается одним из главных дней года, наравне с «Кибер-понедельником» и «Субботой перед Рождеством».

Чтобы понять, насколько выгодны распродажи для потребителей, стоит сказать, что на некоторые позиции магазины предлагают скидки до 80-90%. Причем не только на аксессуары и комплектующие, а на ТВ, компьютеры, смартфоны, одежду, бытовую технику.

Для магазинов, особенно сетевых гипермаркетов, период распродаж – это тоже долгожданный период. Благодаря продуманной маркетинговой стратегии, всего за несколько дней после Черной пятницы многие компании в США делают до трети своей годовой выручки. Например, в 2012 году американцы потратили за пятницы и следующий после нее уикенд более 50 миллиардов долларов на покупки.

Готовятся к Черной пятнице заранее. Если верить поисковым системам, то массовые запросы о грядущих распродажах начинают поступать уже в средине октября. Люди планируют бюджеты, сразу строят маршруты покупок, составляют списки приоритетных товаров.

Если же говорить о подготовке непосредственно перед пятницей, то в некоторые магазины очереди выстраиваются заранее. Рекорд ожидания установила девушка из США, которая ради телевизора по скидке простояла у дверей магазина чуть меньше двух недель.

Опыт онлайн продаж в Черную пятницу показывает, что сайты магазинов должна находиться на надежном сервере. На просторах СНГ первый сайт-витрина, посвященный Черной пятнице, отключился сразу после старта распродаж в 2013 году, не справившись с наплывом пользователей.

Если посмотреть на средний чек, то жители СНГ пока отстают от шопоголиков из Штатов. Средние чеки у нас в стране обычно меньше, чем в США в 6 раз. Самыми популярными товарами, и у нас, и в большинстве стран, во время распродаж остаются смартфоны. Второе место уже несколько лет держит бытовая техника – телевизоры, стиральные машины, холодильники. Третье место в рейтинге популярности занимают компьютеры и ноутбуки.