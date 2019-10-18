Политика Сирия объявила, что не допустит на своей территории появления второго Курдистана

2019-10-18 18:29 93

Сирия официально заявила, что не намерена создавать на своих территориях автономию курдов, по иракскому сценарию.

“Дамаск "не может принять" еще один Курдистан в Сирии по примеру Ирака", - заявила советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан в интервью телеканалу Al-Mayadeen TV.

Она назвала "расплывчатым" соглашение о прекращении огня на севере Сирии, которое было заключено между США и Турцией. И добавила, что несмотря на то, что с возглавляемые курдами сирийские демократические силы приложили все усилия для прекращения огня, все существующие проблемы не могут быть решены в один момент.

Напомним, курды - этническая группа, общей численностью от 36 до 45 млн человек. Проживают на территории современных Турции, Сирии, Ирака, Ирана. Национальное государство этого народа должно было возникнуть по условиям Севрского договора 1920 года по итогам Первой Мировой войны. Однако, на практике, положения договора так и не были реализованы.

История автономии курдов  в Ираке

В Ираке в 1963 году курдские отряды активно участвовали в государственном перевороте, надеясь на автономию. Создание автономии Иракского Курдистана началось с соглашения между курдской оппозицией и правительством Ирака в марте 1970 года, после многих лет боевых действий. Соглашение однако не было реализовано, и в 1974 году Северный Ирак погрузился в новый кровавый конфликт между курдами и арабами правительства Ирака. В 1990-91 гг. американцы все-таки решили поддержать создание иракского Курдистана для нанесения удара по Ираку. После того, как курды в 1991 году устроили восстание против Саддама Хусейна на севере Ирака, основные силы иракской армии были выбиты с севера страны. По давлением армии курдов и ВС США, армия Ирака окончательно покинула Курдистан в октябре 1991 года, в результате чего регион стал функционировать самостоятельно. После американского вторжения в Ирак в 2003 году и политических изменений, в 2005 году в стране была принята новая конституция, в которой был закреплен статус широкой автономии области, населенной курдами.

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