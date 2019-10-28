Мир I`ll be back. На сайте президента Грузии появилось фото Саакашвили

2019-10-28 19:30 141

 

На официальном сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили внезапно появилось фото ее предшественника - Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что сайт был взломан и хакеры выложили фотографию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью I`ll be back (Я вернусь). В настоящее время сайт временно отключен, якобы из-за того, что фото Саакашвили не удается удалить.

Инцидент изучает служба безопасности президента и правоохранительные органы.

"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему) УК Грузии", - сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным "Грузия онлайн", кроме сайта президента кибератаке подверглись сайты десятков учреждений, среди них информационные агентства, органы местного самоуправления, суды.

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