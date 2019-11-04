Мир Показания свидетелей по делу Трампа выложат в свободный доступ

2019-11-04 10:14 207

Стенограммы показаний свидетелей, которые были допрошены в рамках проводимой демократами процедуры импичмента президента Дональда Трампа, вероятно, будут опубликованы в течение ближайших пяти дней.

"Не знаю, будут ли они все опубликованы за один день, но они много расскажут американскому народу", - заявила член спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Джеки Спиер в интервью CBS.

В свою очередь Конгрессмен Джим Хаймс, входящий в состав спецкомитета, заявил, что публичная стадия слушаний в рамках процедуры импичмента может начаться в ближайшие две-три недели.

Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента президента.