Мир Принца Чарльза втянули в скандал с торговлей фальшивыми картинами Моне и Пикассо

2019-11-04 12:43 141

Благотворительный фонд принца Чарльза получил взаймы от обанкротившегося бизнесмена Джеймса Станта копии картин художников Клода Моне, Пабло Пикассо, Ван Дейка и Сальвадора Дали вместо оригиналов.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на американского художника Тони Тетро, который был осужден за подделку произведений искусства, он продавал копии Станта, зная, что картины поддельные. Копиями оказались 17 полотен.

В фонде сообщили, что картины были арендованы на 10 лет, но теперь публично не выставляются. Кроме того, по данным фонда, все решения по этим волпросам не касались непосредственно принца Чарльза.

В договорах аренды указано, что стоимость картины Лилии Клода Моне, двух работ Пабло Пикассо и Сальвадора Дали превышают 134 млн долларов.

Стант отрицает все обвинения. "Когда речь идет об искусстве, о Вилденштейне (учреждение, проводящее экспертизу), то подделки не может быть", – заявил он.

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