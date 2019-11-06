Украина фото + видео Полиция закрыла сеть борделей, замаскированных под стриптиз-клубы

2019-11-06 15:14 138

В Запорожье правоохранители разоблачили публичные дома, которые маскировались под стриптиз-клубы и "клубы для мужчин".

Правоохранители провели в борделях и по адресам проживания фигурантов семь обысков, во время которых изъяли вещественные доказательства, сообщает пресс-служба Нацполиции. Во время обысков в них обнаружили 26 проституток. Стоимость сексуальных услуг в борделе колебалась от 1600 до 2500 гривен в час.

"В частности - черновые записи, копии документов проституток, финансовые отчеты, оружие и компьютерную технику. Кроме того, изъяты средства в сумме 55 тысяч гривен, 3,3 тысячи долларов США и 350 евро. На момент проведения мероприятий в борделях работали 26 проституток", - сообщили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье о сутенерстве или вовлечение лица в занятие проституцией.

Также были задержаны организатор "бизнеса", двое администраторов и бухгалтер. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.