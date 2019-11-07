Украина фото + видео Стали известны детали теракта на Житомирской трассе - кого и как взорвали в Мерседесе

2019-11-07 08:40 150

Вчера поздно вечером на Житомирской трассе под Киевом неизвестный мотоциклист подбросил взрывчатку на крышу элитного Мерседеса.

"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу авто взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы", - сообщил паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

Вскоре стало известно, что в результате взрыва погиб человек, еще двое получили ранения. Задело также около 5 машин, которые стояли на светофоре.

На месте работали спасатели, четыре машины скорой помощи и очень много полиции. Введен оперативный план "Перехват". Полиция разыскивает мотоцикл спортивный, возможно BMW, черного цвета (госномер точно неизвестен - АА3777 или АА3277). Сзади на мото установлен багажник (коробка), за рулем человек в черной одежде и черном шлеме.

В Сеть также выложили видео, на котором запечатлен момент подрыва авто.

По данным СМИ, машина принадлежала российско-украинскому бизнесмену, директору крупной фармацевтической компании Игорю Сало. Вероятно, это было покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало. Взорван его автомобиль Mercedes-Benz S600, госномер АА0070МІ.

Начальнику охраны бизнесмена взрывом оторвало голову. Сам Сало и его водитель остались живы, однако о их состоянии пока ничего не известно.