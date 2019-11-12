Мир Диктатор Асад готовится к побегу в РФ - его семья купила жилье в Москве на 40 млн долларов

2019-11-12 13:12 183

Около 20 квартир в Москве на сумму 40 млн долларов находятся в собственности родственников диктатора Сирии Башара Асада.

Как свидетельствуют данные расследования неправительственной организацией по борьбе с коррупцией Global Witness и издания Financial Times, члены влиятельной семьи Махлуфов, двоюродные братья  Асада, владеют имуществом на сумму не менее 40 миллионов долларов США в двух московских небоскребах – "Москва Сити" и "Город столиц".

Некоторые из тех же членов семьи играют ключевую роль в поддержке власти Асада.

Семья Малхуфов, во главе с дядей Асада Мохаммедом Махлуфом, считается самой богатой и второй по значимости семьей в Сирии. До 2011 года они контролировали 60 процентов сирийской экономики.

Недвижимость в Москве была куплена на разных этапах в период с декабря 2013 года по июнь 2019 года.

13 квартир купил и оформил на свое имя двоюродный брат президента Сирии Хафез Махлуф.

Две элитные квартиры приобрела жена другого двоюродного брата Асада, самого богатого человека Сирии – бизнесмена Рами Махлуфа. Еще три квартиры купили трое других братьев Махлуфов. Для проведения этих сделок в основном использовались зарегистрированные в Ливане офшорные компании.

Почти все Малхуфы в Евросоюзе находятся под санкциями за их участие в кампании насилия Асада против его собственного народа.

Расследование также показывает, что ссуды под некоторые объекты недвижимости могли быть использованы для отмывания сирийских денег в Москве. Журналисты полагают, что сирийские деньги могут быть затем перенаправлены в другие юрисдикции, такие как ЕС.

Напомним, Россия была ключевым союзником семьи Асада на протяжении почти 50-летнего правления. Армия РФ поддерживала Асада в войне в Сирии в 2015 году, осуществляя воздушные атаки на контролируемой оппозицией территории. Сообщения о том, что российские банки оказывают помощь сирийскому режиму, появились в 2012 и 2013 годах, после того как были введены западные санкции в отношении окружения Асада. Тогда влиятельные члены сирийского президента были лишены европейских виз, а их банковские счета в ЕС и Швейцарии были заморожены.

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