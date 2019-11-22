Украина фото ЧП на Гончара: В киевском подъезде прогремел мощный взрыв

2019-11-22 09:39 222

В Киеве поздно вечером в четверг, 21 ноября, произошел взрыв в жилом доме на улице Гончара, 67, в Шевченковском районе.

Как сообщает Информатор, по предварительным данным, детонация произошла в шахте лифта одного из подъездов дома около 23:00. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.

Что именно взорвалось — неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации.

У парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

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