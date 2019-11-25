Мир Louis Vuitton за $16,2 млрд купил одну из старейших ювелирных компаний мира

2019-11-25 12:16 129

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy заявила о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд. 

"LVMH и Tiffany & Co. объявляют сегодня, что достигли окончательного соглашения о приобретении Tiffany по цене $135 за акцию. Стоимость сделки составляет около €14,7 млрд или $16,2 млрд", - говорится в заявлении LV.

Напомним, 2011 году LVMH уже купила известную итальянскую фирму Bulgari - размер сделки составил $5,2 млрд. Основными соперниками в сфере выпуска и торговли ювелирными изделиями для LVMH являются компании Cartier и Van Cleef & Arpels.

Президент и генеральный директор LVMH Бернар Арно приветствовал вхождение компании в "семью" из 75 домов группы, заявив об уникальном наследии и позиционировании Tiffany.

"У нас есть амбиции, чтобы со всей решительностью заставить этот символический бренд сиять, как это было со всеми домами, которые присоединились к нам на протяжении всей нашей истории", - сказал он.
Советы директоров обеих компаний рекомендовали одобрить сделку, которая обсуждалась на протяжении всего года. Ожидается, что она будет завершена в середине 2020 года при условии одобрения со стороны акционеров Tiffany и различных регулирующих органов.

СПРАВКА:

Компания Tiffany была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани и Джоном Янгом, которые открыли свой первый магазин на Манхэттене в НЙ. В настоящее время поблизости от него находится принадлежащий президенту США небоскреб Trump Tower. Офис компании расположен в Нью-Йорке. Компания имеет более 300 бутиков по всему миру, а ее штат насчитывает свыше 14 тысячи сотрудников.

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