Политика ОНЛАЙН Встреча "нормандской четверки": Видео-трансляция

2019-12-09 16:23 225

 

Сегодня, 9 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.

После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

 

 

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ОНЛАЙН Встреча "нормандской четверки": Видео-трансляция 2019-12-09 16:23 225
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