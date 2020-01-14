Мир Microsoft прекратил обслуживать систему Windows 7 - чем это опасно и что делать

2020-01-15 12:16 216

Компания Microsoft больше не будет обслуживать операционную систему Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

"После 10 лет поддержка Windows 7 завершилась 14 января 2020 года", - заявили в компании.

Когда наступит конец поддержки Windows 7, компьютер будет продолжать функционировать. Вместе с тем, корпорация Microsoft больше не будет предоставлять техническую поддержку по любым вопросам, обновление программного обеспечения и системы безопасности.

В Microsoft предупреждают, что пользование компьютером с Windows 7 без обновления увеличит риск заражения вирусами и вредоносными программами.

В компании рекомендуют установить Windows 10 вместо Windows 7. При том отмечают, лучше это делать на новом компьютере. Хотя Windows 10 можно устанавливать на более старом устройства, но Microsoft не рекомендует делать это.

Напомним, ОС Windows 7 вышла 22 октября 2009, меньше, чем через три года после выпуска предыдущей операционной системы, коммерчески неудачной Windows Vista. Над Windows 7 работали порядка 2 тыс. 500 человек.

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