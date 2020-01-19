Украина фото + видео Тела погибших украинцев доставили в Борисполь: видео трансляция

2020-01-19 11:00 309

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с телами украинский, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Прямую трансляцию ведет Офис президента Украины в Facebook.

Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт Борисполь.

 

Ранее в ОП уточнили время траурной церемонии в Борисполе. Самолет из Ирана с телами погибших граждан Украины ожидают в Борисполе в воскресенье к 11:00.

Напомним, в Иране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Также погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Кроме членов экипажа на борту были два пассажира-гражданина Украины – Ольга Кобюк и Алена Малахова.

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