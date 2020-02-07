Политика ОНЛАЙН Закон о рынке земли: Раде нужно рассмотреть еще более 3,5 тысяч поправок

2020-02-07 10:30 66

Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады. В зале зарегистрировались 286 нардепов. После часа вопросов к правительству нардепы продолжат рассматривать поправки к скандальному законопроекту о земле.

Напомним, вчера  Рада открыла заседание и сразу ушла на три подряд внеплановых получасовых перерыва. Во время вечернего заседания нардепы так и не закончили рассматривать поправки к законопроекту о земле. Из почти 4000 рассмотрели почти 200.

Открытие рынка земли встретило сопротивление среди ряда политических сил, выступающих против продажи земли, а аграрии устраивали митинги под зданием Верховной Рады и перекрывали государственные автомагистрали в знак протеста.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов стал вопрос возможной продажи земли иностранцам. По этому поводу Владимир Зеленский заявил, что решение о возможной продаже земли иностранцам примет украинский народ на референдуме.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Продажа земли и легализация проституции - Милованов признался, как хочет поднимать экономику

2020-02-07 08:29 198

Обстановка в Раде накаляется: в Сеть попало нецензурное ВИДЕО

2020-02-06 18:00 456

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Закон о рынке земли: Нардепы устроили потасовку в президиуме и по очереди блокируют Раду

2020-02-06 12:43 636

У Зеленского признали, что партию Тимошенко всерьез не воспринимают

2020-02-06 11:42 462

Еще новости в разделе "Политика"

ОНЛАЙН Закон о рынке земли: Раде нужно рассмотреть еще более 3,5 тысяч поправок

2020-02-07 10:30 66

Сегодня Рада заслушает министров и снова вернется к законопроекту о земле

2020-02-07 09:41 102

Зеленский прибыл во Львов и назначил нового губернатора

2020-02-06 20:00 381

Обстановка в Раде накаляется: в Сеть попало нецензурное ВИДЕО

2020-02-06 18:00 456
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ОНЛАЙН Закон о рынке земли: Раде нужно рассмотреть еще более 3,5 тысяч поправок 2020-02-07 10:30 66
Сегодня Рада заслушает министров и снова вернется к законопроекту о земле 2020-02-07 09:41 102
Зеленский прибыл во Львов и назначил нового губернатора 2020-02-06 20:00 381
Обстановка в Раде накаляется: в Сеть попало нецензурное ВИДЕО 2020-02-06 18:00 456

Лента

ОНЛАЙН 10:30 Закон о рынке земли: Раде нужно рассмотреть еще более 3,5 тысяч поправок
10:14 В Счетной палате впервые признали, долги по субсидиям могут вовсе не выплатить
09:41 Сегодня Рада заслушает министров и снова вернется к законопроекту о земле
09:12 Подержанные иномарки вытеснили с рынка новые авто - самые ходовые модели в Украине
08:29 Продажа земли и легализация проституции - Милованов признался, как хочет поднимать экономику
22:30 Украинцы возмущены: теперь каждый может узнать, сколько денег на вашей банковской карте
22:00 Медики назвали популярный вид каши, которая может быть вредной
21:30 Снежная буря накроет ряд областей: где выпадет до полуметра снега
21:00 В отделениях Укрпочты появились терминалы для снятия наличных
20:30 В Украине возникли серьезные проблемы с выплатой субсидий