Политика ОНЛАЙН Закон о рынке земли: Раде нужно рассмотреть еще более 3,5 тысяч поправок

2020-02-07 10:30 66

Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады. В зале зарегистрировались 286 нардепов. После часа вопросов к правительству нардепы продолжат рассматривать поправки к скандальному законопроекту о земле.

Напомним, вчера Рада открыла заседание и сразу ушла на три подряд внеплановых получасовых перерыва. Во время вечернего заседания нардепы так и не закончили рассматривать поправки к законопроекту о земле. Из почти 4000 рассмотрели почти 200.

Открытие рынка земли встретило сопротивление среди ряда политических сил, выступающих против продажи земли, а аграрии устраивали митинги под зданием Верховной Рады и перекрывали государственные автомагистрали в знак протеста.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов стал вопрос возможной продажи земли иностранцам. По этому поводу Владимир Зеленский заявил, что решение о возможной продаже земли иностранцам примет украинский народ на референдуме.