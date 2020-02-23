Мир Таблеток не нужно: ученые придумали способ борьбы с головной болью

2020-02-23 15:00 390

Учёные из Университета Падуи (Италия) в результате проведённого мета-анализа медицинских исследований выяснили, похудение может помочь снизить головную боль. По словам специалистов, люди, имеющие избыточный вес и страдающие от мигрени, сбрасывая вес, могут повысить уровень производительности, качество социальной и семейной жизни.

При проведении мета-анализа итальянскими учёными были изучены результаты 10 медицинских исследований с привлечением 473 пациентов.

В итоге специалисты выяснили, снижение массы тела было взаимосвязано с интенсивностью и частотой головных болей, которые значительно уменьшались с потерей человеком лишних килограммов. При этом механизмы данной связи учёные пока не выяснили, считая, что возможно, они заключаются в психологических или поведенческих факторах.

Один из авторов проекта, доктор Пагано говорит, при уменьшении веса снижается риск развития диабета, инсульта, ОРЗ и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он отметил, количество людей, страдающих от частых мигреней и имеющих избыточную массу тела, в развитых промышленных странах значительно выше, нежели в остальных.

При этом, как показали исследования, для повышения их производительности труда и улучшения качества жизни им всего лишь необходимо следить за своим весом. Это поможет не только самому человеку, но и может иметь косвенное влияние на сокращение расходов в медицинской сфере.